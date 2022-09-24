تحدث في الليل.. دراسة تكشف علامة إنذار مبكر للخرف

الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن الذين يعانون أحلاماً سيئة متكررة في منتصف العمر، أكثر عرضة للإصابة بالخرف لاحقاً. وأشارت النتائج إلى أن وتيرة تكرار الكوابيس لسنوات أو عقود ترتبط بمشاكل في الذاكرة.

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وقالت الدراسة إن الكوابيس يمكن أن تكون طريقة مفيدة لتحديد المعرضين لخطر الخرف مبكراً.



وشملت الدراسة 600 شخصاً من الجنسين أعمارهم بين 35 و64 عاماً، مقارنةً مع 2600 شخص يفوقون 79 عاماً.



وبعد متابعة استمرت 9 أعوام، وجد فريق البحث أن الذين يعانون من الكوابيس على أساس أسبوعي أكثر عرضة بـ 4 أضعاف للإصابة بتدهور معرفي إذا كانت أعمارهم أقل من 60 عاماً، أما كبار السن فكانوا عرضة بمقدار الضعف للإصابة بالخرف.



ولاحظ الباحثون أن الخطر لم يتجاوز 41% بين النساء، وأن ارتباط الكوابيس المتكررة بمشاكل الذاكرة، يعني الرجال أكثر.

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