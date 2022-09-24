السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 86 قتيلا

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

السبت، 24-09-2022 11:36 ص

تحدث في الليل.. دراسة تكشف علامة إنذار مبكر للخرف

2021_7_10_14_33_21_947


الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن الذين يعانون أحلاماً سيئة متكررة في منتصف العمر، أكثر عرضة للإصابة بالخرف لاحقاً. وأشارت النتائج إلى أن وتيرة تكرار الكوابيس لسنوات أو عقود ترتبط بمشاكل في الذاكرة.

اضافة اعلان


وقالت الدراسة  إن الكوابيس يمكن أن تكون طريقة مفيدة لتحديد المعرضين لخطر الخرف مبكراً.


وشملت الدراسة 600 شخصاً من الجنسين أعمارهم بين 35 و64 عاماً، مقارنةً مع 2600 شخص يفوقون 79 عاماً.


وبعد متابعة استمرت 9 أعوام، وجد فريق البحث أن الذين يعانون من الكوابيس على أساس أسبوعي أكثر عرضة بـ 4 أضعاف للإصابة بتدهور معرفي إذا كانت أعمارهم أقل من 60 عاماً، أما كبار السن فكانوا عرضة بمقدار الضعف للإصابة بالخرف.


ولاحظ الباحثون أن الخطر لم يتجاوز 41% بين النساء، وأن ارتباط الكوابيس المتكررة بمشاكل الذاكرة، يعني الرجال أكثر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220715182045070

دراسة جديدة .. الفواكة مضادة للاكتئاب

2020_4_26_18_16_46_504

تمرين تنفس بسيط قد يساهم في خفض ضغط الدم

23-09-22-375431091

شعور غامض في اليد ينذر بنقص فيتامين هام في الجسم

127-122836-swimming-overweight-fats-calories_700x400

دراسة تجد أن السباحة في الماء البارد قد تساعدك على إنقاص الوزن

32761-47158761

خطر يحيط بأطفالكم في سنواتهم الأولى

666

عادة خطيرة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإصابة بالسرطان

أخبار متعلقة
c5dccbb9-thequint-fit_2021-11_5e784a2d-54e2-4470-9874-fae2ca395ab7_istock_1213590814-scaled

دراسة..جودة النوم أكثر أهمية من مدته لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

2021_2_4_23_17_2_535

احذروا هذه الاطعمة التي تؤثر سلباً في الصحة العقلية

Kiwis_006eue

احمي نفسك من تغييرات الطقس.. الكيوي يقوي جهاز المناعة

نقص-فيتامين-د-قد-يسبب-الأرق-1650815088280

هل الأرق من أعراض نقص فيتامين د؟

112021821021767133712

طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم

thumb

5 ممارسات أخطر من التدخين على صحتنا