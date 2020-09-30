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الأربعاء، 30-09-2020 12:00 م

تحذيرات من تجاهل جروح الأطفال بعد سقوطهم

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الوكيل الاخباري - حذرت أم أسترالية الآباء من مراقبة أي جروح يعاني منها أطفالهم بعد إصابة ابنها بعدوى خطيرة جراء السقوط في حديقة الحيوانات.

وقد نشرت صورة لضمادة على يد ابنها من جرح حديث على فيسبوك، وعلقت على الصورة قائلة: "منذ أسبوع، سقط صغيري في حديقة الحيوان. وتعرض لجروح في ذراعه، وعندما وصلنا إلى المنزل قمت بتنظيفه، وفي اليوم التالي ذهب إلى المدرسة ولم تكن الجروح ملتهبة، ولكنها اتسعت قليلاً".

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وأضافت: "بعد عودته من المدرسة اصطحبته إلى الشاطئ، وأثناء لعبه لاحظت احمرار أوردة ذراعه، فأخذته إلى الطبيب الذي قال إن الخط الأحمر الرفيع في ذراعه هو تسمم أو تعفن بالدم، ويجب معالجته بسرعة".

ولحسن الحظ تراجعت العدوى بعدما خضع الطفل للعلاج بالمضادات الحيوية. وحثت الأم الآباء والأمهات على الانتباه لوجود أي خط أحمر رفيع في جسم الطفل بعد تعرضه لحادث سقوط.

من جهتها شاركت مؤسسة "تايني هارت إديوكيشن" الطبية، منشور المرأة وقالت إن الخط الأحمر يسمى "ليمفانغيتيس" ويعني العدوى في الجهاز اللمفاوي.

وبحسب الخبراء، إذا تم علاج هذه الحالة بسرعة، يمكن أن تكون خفيفة ولكن إذا تركت دون علاج، يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة تؤدي إلى تعفن الدم، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

شاشة نيوز

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