تحذير طبي من استنشاق البخور لمدة تتجاوز 10 دقائق

الوكيل الإخباري - حذر طبيب سعودي من استنشاق البخور لمدة تتجاوز 10 دقائق، مؤكدا أن البخور له تداعيات سلبية على الجهاز التنفسي.

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن الطبيب أحمد الانصاري، الأستاذ المساعد في علوم السموم البيئية بجامعة الملك عبد العزيز، تحذيره من استنشاق البخور وذلك لأنه يعتبر من الروائح التي يفضلها كثير من الناس.



وأوضح الأنصاري أن البخور يسبب العديد من المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي بجسم الإنسان، مشيرا إلى أنه يفضل عدم استنشاق البخور لمدة لا تزيد على 10 دقائق، لتفادي الإصابة بسرطان الرئة، حيث يؤثر الاستنشاق المفرط للبخور على الرئة مثلما تفعل السجائر والشيشة.



وكشفت دراسة سابقة التي أجرتها جامعة "نيويورك أبوظبي"، أن حرق البخور مرتبط بتغييرات تطرأ على الميكروبات الفموية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض بسبب حدوث خلل في الميكروبيوم الفموي، الذي يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن الصحي.

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