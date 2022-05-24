الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن ينسق مع مصر بشأن حلّ القضية الفلسطينية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

قاضي القضاة: 76 ألف حالة زواج في 2021 بنسبة زيادة 12 %

إطلاق العلم الأردني في سماء عمان غداً الأربعاء

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز 8% إلى أعلى مستوى في 13 عاماً

توضيح حول إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الملكة علياء

تطوير الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين... اهتمام ملكي متواصل

بلغاريا تعلن نيتها بحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

خبير روسي يقيّم احتمال انتشار جدري القرود

حالة البلاد يوصي بإعادة تسعير المشتقات النفطية ربعيا او فصليا

الثلاثاء، 24-05-2022 11:27 ص

تحذير للنساء الحوامل من تناول دواء لعلاج حب الشباب

shutterstock_81571318-1600x1163


الوكيل الإخباري - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من استخدام نوع من الادوية من قبل النساء القادرات والراغبات بالإنجاب، نظرًا لمخاطره الصحية على الحمل.

اضافة اعلان

 

و اوضحت الهيئة ان دواء ايزوتريتينوين يمنع استخدامه من النساء القادرات على الانجاب، إلا في حال تحقق جميع شروط الالتحاق ببرنامج لمنع الحمل.


تجدر الإشارة ان هذا الدواء يتواجد تحت اسماء تجارية مختلفة ومتنوعة.

 

واشارت الهيئة انه بالإمكان تناول هذا الدواء من قبل النساء اللاتي ترغبن بالحمل في حال:

 

- دراية ومعرفة تامة بإمكانية حدوث تشوهات للجنين
- ان يوضح لك الطبيب وسائل منع الحمل الممكن استخدامها خلال فترة تناول الدواء
- وجوب وضرورة استخدام طريقتين من وسائل منع الحمل
- يجب ان تكون نتيجة كل فحص حمل سلبية قبل بشهر من تناول الدواء وخلال كل شهر وبعد ذلك بشهر.

 

جدير بالذكر ان هذا الدواء يعمل على علاج حب الشباب وبالاخص الحادة منه، كما انه يؤخذ عن طريق الفم.


اما بالنسبة لمخاطر تناول هذا الدواء، فهي تتمثل في احتمالية التسبب في تشوهات خطيرة للجنين، حتى في حال التوقف عن تناوله بشهر واحد من الحمل، لذا استشيري طبيبك حول الفترة الانسب للحمل بعد الانتهاء من هذا العلاج.


وتتمثل المخاطر التي قد تنتج عن تناول هذا الدواء في:
- تشوهات خارجية: مثل وجود اذن واحدة او كبر حجم راس الجنين او تشوهات في العيون
- تشوهات داخلية: مثل تلك التي تصيب القلب او الجهاز العصبي.

 

ويب طب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-124

اكتشاف طريقة جديدة لتحسين الذاكرة عند كبار السن

249616

الرياضة وفعاليتها في محاربة الإضطرابات النفسية

tbl_articles_article_18741_35399021720-a439-4187-aba1-de67750d3de2

أسباب مرضية لشعورك بالتعب المستمر

brushing

التنظيف بالفرشاة بعد الفطور يضر بالأسنان

dry

بشرة جافة - الأسباب وطرق العلاج

دماغ

وجبة خضراء خفيفة قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أخبار متعلقة
5432e8b8-41dd-4d5e-96bb-b6c98987a540

علامات خطيرة قد تهدد حملك.. فانتبهي إليها

190929014515363_الفرق-بين-الحمل-الاول-والرابع

أطعمة تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل

tbl_articles_article_29088_6860dca9018-b708-422c-aec6-8bbe66bccae4

7 خطوات للتخفيف من الحكة خلال الحمل

2021_12_9_0_1_49_315

ضغط الدم الحملي مؤشر على خطر أمراض القلب

2019_7_21_17_42_41_502

هل يقلق فقدان الشهية أثناء الحمل؟

20220103152206545

هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه