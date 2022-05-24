تحذير للنساء الحوامل من تناول دواء لعلاج حب الشباب

الوكيل الإخباري - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من استخدام نوع من الادوية من قبل النساء القادرات والراغبات بالإنجاب، نظرًا لمخاطره الصحية على الحمل.



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و اوضحت الهيئة ان دواء ايزوتريتينوين يمنع استخدامه من النساء القادرات على الانجاب، إلا في حال تحقق جميع شروط الالتحاق ببرنامج لمنع الحمل.



تجدر الإشارة ان هذا الدواء يتواجد تحت اسماء تجارية مختلفة ومتنوعة.

واشارت الهيئة انه بالإمكان تناول هذا الدواء من قبل النساء اللاتي ترغبن بالحمل في حال:



- دراية ومعرفة تامة بإمكانية حدوث تشوهات للجنين

- ان يوضح لك الطبيب وسائل منع الحمل الممكن استخدامها خلال فترة تناول الدواء

- وجوب وضرورة استخدام طريقتين من وسائل منع الحمل

- يجب ان تكون نتيجة كل فحص حمل سلبية قبل بشهر من تناول الدواء وخلال كل شهر وبعد ذلك بشهر.

جدير بالذكر ان هذا الدواء يعمل على علاج حب الشباب وبالاخص الحادة منه، كما انه يؤخذ عن طريق الفم.



اما بالنسبة لمخاطر تناول هذا الدواء، فهي تتمثل في احتمالية التسبب في تشوهات خطيرة للجنين، حتى في حال التوقف عن تناوله بشهر واحد من الحمل، لذا استشيري طبيبك حول الفترة الانسب للحمل بعد الانتهاء من هذا العلاج.



وتتمثل المخاطر التي قد تنتج عن تناول هذا الدواء في:

- تشوهات خارجية: مثل وجود اذن واحدة او كبر حجم راس الجنين او تشوهات في العيون

- تشوهات داخلية: مثل تلك التي تصيب القلب او الجهاز العصبي.

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