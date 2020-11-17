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الثلاثاء، 17-11-2020 01:25 م

تحذير.. مأكولات ومشروبات تضرّ بصحتكم العقلية

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الوكيل الاخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن بعض أنواع الطعام يمكن أن تُلحق الضرر بالصحة الدماغية والعقلية، وذكرت منها المأكولات المقلية، وتبين من خلالها أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطا المقلية بكثرة سجلوا نتائج سيئة في اختبارات معرفية.

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كذلك ذكر تقرير دراسة أخرى، ان المشروبات التي تحتوي على السكر والمشروبات الغازية. وفي هذا الصدد، قال ويسلي ديلبريدج، المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية الأميركية إن تناول الكثير من السكريات يمكن أن يُلحق الضرر بالأعصاب.


كذلك وجدت دراسة أُجريت في العام 2017 أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات السكرية بانتظام أكثر عرضةً من غيرهم للمعاناة من تراجع الذاكرة.

واللافت أن دراسة جديدة ذكرت في السياق نفسه تناول أسماك التونة، ووجد الباحثون أن تناوله مرة أو مرتين لا يُحدث مشكلة كبيرة. إلا أنهم نبّهوا من خطورة تناول التونة باستمرار، لأن هذا النوع من الأسماك يحتوي على معدلات من الزئبق أعلى من تلك التي تحتوي عليها مأكولات بحرية أخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً في الوظائف الإدراكية.

 

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