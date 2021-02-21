تحذير من شرب القهوة في هذا الوقت

الوكيل الاخباري - تعتبر القهوة على مختلف انواعها من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكاً حول العالم، وهي تفيد الجسم الى حد كبير ولكن قد يكون ضارًا في الوقت نفسه إذا تم شربها على معدة فارغة في الصباح.

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وتؤكد دراسة جديدة أن شرب فنجان من القهوة على معدة فارغة، قد يتسبب في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، لأنه قد يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات. وإذا لم يتمكن جسمك من تحلل البروتينات بالكامل، فسيؤدي ذلك إلى مشاكل مثل التهاب الأمعاء والانتفاخ والتهيج وحتى سرطان القولون.



ويحذر الأطباء من هذا الأمر، خاصة وأن تناول القهوة في الصباح عند الاستيقاظ ستزيد من مستوى الكورتيزول بسرعة كبيرة وسيستغرق الجسم وقتا طويلا ليعود إلى حالته الطبيعية، وليتحكم هذا الهرمون في ساعة الجسم البيولوجية والقدرة على البقاء مستيقظا.



علاوة على ذلك، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من مستوى الحمض في المعدة مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والقيء.



لذلك تنصح الدراسة بشرب القهوة بعد الاستيقاظ بساعة على الاقل، وذلك بعد تناول الافطار او اي شيء بسيط كفطور لتحضير وحماية المعدة.

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