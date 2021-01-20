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الأربعاء، 20-01-2021 12:16 م

تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - حذر خبراء من أنه لا يوجد ما يمنع ظهور وانتشار وباء جديد، يكون مصدره الصين على الأغلب، حيث إن العالم لم يتخذ الإجراءات التي تضمن عدم حدوث نفس سيناريو كوفيد-19 مجددا، فيما تعتقد منظمة الصحة العالمية أن العالم "لا يزال يواجه خطرًا غير مسبوق"، بعد مرور عام على أكبر أزمة في عصرنا.

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وأودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من مليوني شخص منذ ظهور المرض في الصين في أواخر عام 2019. ويعتقد أن المرض نشأ في نوع غير محدد من الخفافيش.


فيما أصاب الوباء أكثر من 95.13 مليون على مستوى العالم، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من جراء الوباء تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة (89,261).

 

ما في الصين، منشأ الجائحة التي أدخلت الكرة الأرضية في فيلم مرعب، فبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89,454 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.


وفي هذا السياق، حذر كبير المحللين في مركز "ناشيونال إنترست" National Interest الأميركي هاري كازيانيس من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين.

 

ونوه كازيانيس في مقابلة مع شبكة" فوكس نيوز" Fox News، بأن الوباء القادم يمكن أن ينتشر "في أي وقت"، طالما لم يتم اتخاذ آليات تضمن السلامة أو استراتيجية محددة لضمان عدم تكرار ما حدث بنهاية 2019 في الصين.


ويتزامن تصريح كازيانيس عقب تصريحات مفتشين صحيين مستقلين قالوا إنه "كان بإمكان بكين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع عند بداية وباء كورونا المستجد نهاية 2019".

 

المصدر : العربية.نت


 




 

 


 

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