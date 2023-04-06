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الخميس، 06-04-2023 01:38 م

تخطيت الثلاثين؟..4 تمارين لتقوية ساقيك

تقوية عضلات الساقين


الوكيل الإخباري-تتدهور صحة العضلات مع التقدم في العمر، ويعاني بعض الأشخاص من آلامها، بما في ذلك تلك الموجودة في الساقين، لكن لحسن الحظ، هناك بعض التمارين التي تساعد على تقوية العضلات.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل التمارين لتقوية الساقين بعد سن الثلاثين، وفقًا لموقعي "Health line"، و"Eat this".

أفضل التمارين لتقوية الساقين

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1- تمرين القرفصاء
تعتبر تمارين "Squats" أو القرفصاء من أفضل التمارين لدعم الأوتار والركبة، فضلًا عن فوائدها في شد الساقين، إلى جانب أنها تساهم في نحت المؤخرة والوركين والبطن، كما أن ذلك النوع من التمارين يعتبر مثاليًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الظهر.


2- تمرين "lunge"
يعمل تمرين "lunge" على تحريك الفخذين والمؤخرة والمعدة، وتستخدم هذه الحركة كلا الساقين في نفس الوقت، مما يجعله تمرينًا رائعًا لتقوية الساقين.


3- تمرين بلانك
يستهدف تمرين بلانك الجزء العلوي من الجسم والخصر والفخذين، ويمكن رفع الساقين لأعلى لتقوية عضلات المؤخرة ومنطقة أعلى الساقين.


4- تمرين Step-ups
قف أمام درج بشكل مباشر، وامسك مجموعة من الأوزان في يديك على ارتفاع الكتف، ثم اصعد بالقدم اليمنى، واضغط على الكعب لتقويم ساقك اليمنى، واجلب القدم اليسرى للقاء قدمك اليمنى أعلى الخطوة، واثنِ ركبتك اليمنى وانزل بالقدم اليسرى، ثم اسحب القدم اليمنى للأسفل لتلتقي بالقدم اليسرى على الأرض.


الكونسلتو الطبي

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