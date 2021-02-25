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الخميس، 25-02-2021 11:25 ص

تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه!

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الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه. ولكل من هاتين المشكلتين دلالاتها والأعراض التي تشير إليها.

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ومن أعراض ارتفاع ضغط الدم:

- عدم انتظام نبضات القلب وتحوّلها إلى ما يشبه الخفقان أو الرجفة.

- طنين الأذنين المزعج.

- اضطراب النظر.

- الشعور بالتعب غير المبرر أي من دون القيام بأي جهد.

- حدوث نزيف في الأنف.


أما أعراض انخفاض ضغط الدم:

- الغثيان.

- الدوار.

- فقدان التوازن والقدرة على التركيز.

- الضعف العام والوهن.

- تسارع ضربات القلب.

- فقدان الوعي في بعض الحالات القصوى.


وفي حال لم يتم علاجهما، من الممكن أن ينعكس ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه سلباً على الصحة عموماً، بحيث يسبّب هذا تلف الأوردة الدموية، ويؤدي إلى زيادة احتمال المعاناة من السكتات الدماغية واحتشاء عضلة القلب والذبحة الصدرية والفشل الكلوي. ولهذا لا بد من استشارة الطبيب فور ملاحظة تكرار الأعراض من أجل الحصول على العلاج المناسب.

 

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