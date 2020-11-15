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الأحد، 15-11-2020 12:26 م

تعرف على أفضل الطرق لحرق دهون الجسم

حرق-دهون-البطن


الوكيل الاخباري - كشفت مدربة رياضية أن التعرق لا يعني حرق دهون الجسم، موضحة أفضل الطرق التي تساعد الجسم في حرق الدهون.

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن المدربة الرياضية جيهان قرباني أن: "العديد من الناس يعتقدون أن ارتداء طبقات عديدة من الملابس أثناء التمرين أو الجلوس لمدة طويلة في غرفة الساونا، تساعد في التعرق".

 

وأشارت إلى أنهم يعتقدون أن حدوث التعرق يؤدي إلى "حرق الدهون، خاصة أنهم يخسرون الوزن عندما يقيسونه مباشرةً بعد القيام بذلك".


وأوضحت أنه: "لسوء الحظ، هذه المعلومة خاطئة!، إذ أن عملية التعرق لا تدل على التخلص من الدهون".


وأضافت: "فعليا، هي عملية تبريد للجسم، يتخلص من خلالها من كمية المياه والملح بالتبخر، وبهذه الطريقة يتمكن الجسم من تعديل حرارته لإكمال ما يقوم به".


ولحرق الدهون قالت: "يستطيع الشخص حرق الدهون الموجودة في جسمه من خلال التمرين 4 إلى 5 أيام في الأسبوع لمدة 45 إلى 60 دقيقة، وتتضمن هذه التمارين الكارديو والمقاومة معا".


وأشارت إلى أن "النظام الغذائي الصحي يؤدي دورا كبيرا في خسارة الوزن، فتناول الطعام قليل الدسم أو حتى الخالي من الدسم، يسرع من عملية خسارة الدهون والحفاظ على صحة جيدة ومظهر جميل".

 

سبوتنيك

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