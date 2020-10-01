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الخميس، 01-10-2020 01:29 م

تعرف على ابرز الطرق للتخلص من التهاب المفاصل

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الوكيل الإخباري _ يعد التهاب المفاصل من اكثر المشاكل الشائعة لدى الكثير من الاشخاص سواء عند الكبار او الصغار ، ما يؤدي الى عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر ، ويعد هلام الصبار من افضل العلاجات المنزلية لـ التهاب المفاصل .

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حيث يتم ضع هلام الصبار في زجاجة ورش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل .


مكعبات الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي و اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة و تناولي كوب من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساهم في الشفاء من التهاب المفاصل.


تعرف على ابرز الطرق للتخلص من التهاب المفاصل :

 

1-اليوجا
2- تناول الأطعمة الصحية.
3. ممارسة السباحة.
5. إنقاص الوزن.
6. جرب العلاجات الساخنة والباردة
7. تناولى الأعشاب والتوابل الم المفاصل


المصدر : الامارات نيوز

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