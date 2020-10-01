الوكيل الإخباري _ يعد التهاب المفاصل من اكثر المشاكل الشائعة لدى الكثير من الاشخاص سواء عند الكبار او الصغار ، ما يؤدي الى عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر ، ويعد هلام الصبار من افضل العلاجات المنزلية لـ التهاب المفاصل .
حيث يتم ضع هلام الصبار في زجاجة ورش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل .
مكعبات الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي و اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة و تناولي كوب من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساهم في الشفاء من التهاب المفاصل.
تعرف على ابرز الطرق للتخلص من التهاب المفاصل :
1-اليوجا
2- تناول الأطعمة الصحية.
3. ممارسة السباحة.
5. إنقاص الوزن.
6. جرب العلاجات الساخنة والباردة
7. تناولى الأعشاب والتوابل الم المفاصل
المصدر : الامارات نيوز
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