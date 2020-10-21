تعرف على ابرز فوائد البطاطا الارجوانية

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الارجوانية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لطعمها اللذيذ بالاضافة الى الفوائد التي تقدمها ، تعرف على أبرز فوائد البطاطا الأرجوانية:

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محاربة السرطان

مفيدة لمرضى السكري

غنية بفيتامين A

تساعد في إنقاص الوزن

ضبط معدل ضغط الدم

تعزيز الجهاز المناعي

تقوية عضلة القلب

تقي من سرطان القولون

تضمن على نسبة عالية من الفسفور و الحديد، الزنك، الكالسيوم

الحماية من هشاشة العظام

المصدر : الامارات نيوز

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