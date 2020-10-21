تعرف على ابرز فوائد البطاطا الارجوانية

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الارجوانية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لطعمها اللذيذ بالاضافة الى الفوائد التي تقدمها ، تعرف على أبرز فوائد البطاطا الأرجوانية:
محاربة السرطان
مفيدة لمرضى السكري
غنية بفيتامين A
تساعد في إنقاص الوزن
ضبط معدل ضغط الدم
تعزيز الجهاز المناعي
تقوية عضلة القلب
تقي من سرطان القولون
تضمن على نسبة عالية من الفسفور و الحديد، الزنك، الكالسيوم
الحماية من هشاشة العظام
المصدر : الامارات نيوز
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