تعرف على ابرز فوائد الطماطم لمرضى السكري

الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة التي يتناولونها ، اذ تعد الطماطم من الاطعمة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عاملا ولمرضى السكري بشكل خاص، تعرف على ابرز فوائد تناول الطماطم :

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1- يوفر لهم جميع العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم.



2- يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم.



3- يحد من خطر تفاقم مضاعفات مرض السكري، كأمراض القلب والأوعية الدمويّة.



4- يحميهم من الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطيّة.



5- يساعد على التقليل من الإجهاد التأكسدي، الناتج عن الجزيئات غير المستقرّة. بسبب مرض السكري، والتي تُلحق أضراراً بالخلايا، والأنسجة؛ كالأوعية الدمويّة.



6- يحمي من التعرّض لغيبوبة السكري، والتي تنتج عن عدم اعتدال السكر في الدم.

المصدر : الامارات نيوز



