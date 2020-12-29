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الثلاثاء، 29-12-2020 02:41 م

تعرف على ابرز فوائد الطماطم لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة التي يتناولونها ، اذ تعد الطماطم من الاطعمة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عاملا ولمرضى السكري بشكل خاص، تعرف على ابرز فوائد تناول الطماطم :

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1-   يوفر لهم جميع العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم.

2-   يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم.

3-    يحد من خطر تفاقم مضاعفات مرض السكري، كأمراض القلب والأوعية الدمويّة.


4-   يحميهم من الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطيّة.


5-   يساعد على التقليل من الإجهاد التأكسدي، الناتج عن الجزيئات غير المستقرّة. بسبب مرض السكري، والتي تُلحق أضراراً بالخلايا، والأنسجة؛ كالأوعية الدمويّة.


6-   يحمي من التعرّض لغيبوبة السكري، والتي تنتج عن عدم اعتدال السكر في الدم.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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