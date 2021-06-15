تعرف على اضرار ' رجيم اتكنز'

الوكيل الإخباري - ويعتبر حمية غذائية لإنقاص الوزن منخفضة الكربوهيدرات تعتمد على تناول الدهون والبروتين مما يساعد على التحكم في مستويات الأنسولين بالدم، مما يؤدي إلى خسارة الوزن في وقت سريع وعادة ما تستمر حمية اتكنز لمدة أسبوعين لتحقيق النتائج المرغوبة.

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هو من أنواع الحميات الغذائية الفعالة التي تعتمد على تناول البروتين والدهون مع الابتعاد تماما عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مما يحفز الجسم على حرق الدهون وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم وأيضا نسبة الدهون والسيطرة على معدل الأنسولين.

أضرار رجيم اتكنز:

ذكر موقع "medical news today" العديد من الأضرار التي يتسبب بها رجيم اتكنز لمن يتبعونه وهي كالتالي:



1- عدم تناول الألياف الغذائية قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي ومنها الإمساك.

2- الإصابة برائحة الفم الكريهة وهذا لأن نظام اتكنز يعتمد على الدهون كمصدر أساسي للطاقة مما يتسبب في إنتاج الكيتونات والتي لها دور في الرائحة الكريهة بالفم.

3- الشعور بالإعياء والصداع المستمر وحدوث إغماء، ويكون هذا ناتج عن التحول في نوع مصدر الطاقة بالجسم من كربوهيدرات إلى دهون.

4- كثرة تناول الدهون وخاصة في المرحلة الأولى من رجيم اتكنز قد تتسبب في بعض الأضرار للقلب، حيث إن اتباع هذا النظام على المدى الطويل قد يتسبب في الأمراض القلبية وتصلب الشرايين مما يتسبب في مضاعفات منها الجلطات.

المصدر - العين الإخبارية