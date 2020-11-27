تعرف على اعراض حساسية الجلد وطرق علاجها

الوكيل الاخباري- يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من حساسية الجلد، ومن أبرز أعراضها ظهور الطفح الجلدي والحكة الشديدة.

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و ترتبط حساسية الجلد في عوامل مناخية أو لسع الحشرات أو التاثر ببعض أنواع الطعام أو الدواء.



وهنالك طرق عدة لـعلاج هذه الحالات وهي عن طريق تناول الأدوية المناسبة، علماً أنه من الممكن تخفيف الاعراض الجلدية من خلال اعتماد بعض الوصفات المنزلية.



1 يمكن وضع كيس قماشي يحتوي على مكعبات الثلج على منطقة الحساسية لبعض الوقت. ويمكن هذا أن يساعد على تهدئة الاحمرار والحكة.



2 من المفيد اللجوء إلى بيكربونات الصودا ومزج القليل منها مع الحليب السائل وتطبيق المزيج على المنطقة المتهيجة من الجلد. فالصودا تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا الضارة الناتجة عن لسعات البعوض وغيرها.



3 يمكن في هذه الحالة ايضاً استخدام خل التفاح من خلال وضع القليل منه على البشرة بعد الإصابة بالحساسية. فهذا يساهم في تهدئتها وترطيبها وفي الحد من الحكة المزعجة. أما الطريقة الأفضل لعلاج الحساسية فهي تجنب كل العوامل التي يمكن أن تسببها.

المصدر: لها



