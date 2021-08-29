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الأحد، 29-08-2021 09:55 ص

تعرف على فائدة قيلولة منتصف النهار ومدتها

نوم


الوكيل الإخباري - حدد فريق من العلماء أهمية قيلولة منتصف النهار بالإضافة للمدة الزمنية التي يجب أن تكون وتوقيتها.

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وحدد العلماء فترة القيلولة على أن تكون قبل الساعة الثالثة ظهرا وبأن لا تتجاوز الـ25 دقيقة، لأن تجاوز هذه الفترة سيؤدي إلى نوم عميق يمكن أن يصل لـ90 دقيقة.


وهو ما سيدخل صاحبها بما يعرف بـ"خمول النوم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.


وأشار العلماء إلى أهمية وفوائد هذه القيلولة على الجسد، وبأنها تعمل على تحسين ذاكرتنا و إبداعنا وتعاطفنا وقدرتنا على حل المشكلات، مؤكدين أنها لا تعد رمزا للكسل.


وأكد العلماء على أهمية النوم بشكل يومي بين 7 إلى 9 ساعات، ولكن ليس بالضرورة دفعة واحدة.


كما أوصى كولن إيسبي، أستاذ طب النوم في جامعة أكسفورد، بقيلولة الكافيين، التي ينصح بها السائقون الذين ينامون في الطريق السريع.
تتضمَّن هذه القيلولة تناول القهوة قبل النوم، وهي ستجعلك تستيقظ بعد 20 دقيقة.

 

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