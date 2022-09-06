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الثلاثاء، 06-09-2022 04:25 م

تعرف على فوائد البصل الابيض

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الوكيل الإخباري - يُعتبر البصل الأبيض من الخضروات التي تحتوي على مجموعة قوية من العناصر الغذائية، وهو منخفض السعرات الحرارية ويزخر بالفيتامينات والمعادن الحيوية. وعلى عكس الأحمر فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر ومحتوى منخفض من الكبريت، وهو مفيد بشكل لا يصدق للصحة ويمكن استهلاكه نيئاً أو مطهياً.

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في الآتي فوائد البصل الأبيض للنساء:

 

- تحسين الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المزمنة
- تعزيز صحة الأمعاء
- مسيل للدم
- يعزز صحة القلب
- تنظيم مستويات السكر في الدم
- يعزز جودة النوم
- يقلل خطر الإصابة بالسرطان
- يعزز كثافة العظام ويقلل من الكسور

سيدتي

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