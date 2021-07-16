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الجمعة، 16-07-2021 12:02 م

تعرف على فوائد البطيخ والوقت المثالي لتناوله

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الوكيل الاخباري - أخبرت الطبيبة الروسية، أولغا شارابوفا، في مقابلة مع بوابة "دكتور بيتر" عن المعدل اليومي للبطيخ وعددت الأمراض التي إن وجدت يُمنع معها تناوله.

وأشارت إلى أن البطيخ يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتامينات من المجموعتين A وC وB6 والمغذيات النباتية والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وأشارت الطبيبة أيضًا إلى أن البطيخ لا يروي العطش جيدًا فحسب، بل يروي الجوع أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، للبطيخ تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية وضغط الدم، ويزيل السموم من الجسم.

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على الرغم من الخصائص المفيدة العديدة، يُسمح بتناول البطيخ للمصابين ببعض الأمراض، ولكن بكميات محدودة للغاية.

وقالت: "نحن الأطباء ننصح الأشخاص الذين يعانون من الإسهال وتحصي البول وتصلب الشرايين والورم الحميد في البروستاتا بتناول البطيخ بكميات محدودة. ولا ينصح بتناول البطيخ في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية".


وشددت على أنه من الأفضل تناول البطيخ قبل الغداء، تقريبا 200-300 غرام في اليوم. في الوقت نفسه، لا ينصح بتناول البطيخ مع المنتجات الأخرى. أخيرًا، لا ينبغي تناول البطيخ قبل شهر أغسطس/أب نظرًا لارتفاع مخاطر شراء منتج منخفض الجودة، ما قد يؤدي إلى التسمم.

 

سبوتنيك

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