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الخميس، 29-09-2022 12:04 م

تعرف على فوائد الفلفل الحلو

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الوكيل الإخباري - ينتمي الفلفل الحلو إلى نفس عائلة الفلفل الحار، لكن لا يحتوي على مركب كابسيسين ، المسؤول عن الطعم الحار للفلفل، وتوجد منه 3 ألوان: الأخضر والأصفر والأحمر، والفلفل الحلو لا ينضج إلا على الشجرة فقط، وتزداد حلاوته كلما نضج أكثر وتغير لونه، وهذا هو السبب الذي يجعل الفلفل الأحمر أحلى من الأصفر، وهما أحلى من الأخضر.

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يعد الفلفل من أكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامين (ج) على الإطلاق، حتى إن كمية هذا الفيتامين في الفلفل أعلى من الكمية الموجودة في البرتقال أو الليمون وتقدر بثلاثة أضعاف، ومع العلم بأن نصف قطعة من الفلفل الأحمر تغطي الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج)، وللعلم أيضاً إن كمية الفيتامين لها علاقة بنضج الفلفل.

 

فكلما كان الفلفل ناضجاً أكثر كانت كمية الفيتامين فيه أكثر، فالفلفل الأحمر به أعلى كمية من فيتامين (ج)، مقارنة مع باقي أنواع الفلفل، إذ إن كل 100 غم من الفلفل الأخضر تحتوي تقريباً على 240 ملغم من فيتامين (ج)، بينما تحتوي 100 غم من الفلفل الأحمر على أكثر من 400 ملغم من نفس الفيتامين، كما يحتوي الفلفل أيضاً على مركبات الفلافونويد والكاروتينات، التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة.

 

زهرة الخليج

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