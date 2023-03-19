تقرير عالمي جديد يكشف فوائد مذهلة لصيام رمضان

الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا مطولاً عن صيام شهر رمضان بالتحديد وفوائده للصحة .



وبعد تعريف صيام رمضان بأنه امتناع تام عن تناول الطعام والشراب والتدخين وكل ما يدخل في الفم نهائيًا بدءًا من الفجر حتى المغرب، جاء التقرير على النحو التالي.



فوائد صيام رمضان

تكمن فوائد صيام رمضان في تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها طوال اليوم، ما يساهم في خسارة الوزن.



مع العلم بأنه في حال تناول الشخص وجبة إفطار دسمة ومليئة بالسعرات الحرارية كل يوم، فلن يتمكن أبدًا من خسارة أي وزن حتى وإن لم يتناول أي طعام أو شراب آخر طوال اليوم.



ويُوصى بتناول وجبات متوازنة وصحية وعدم إغفال وجبة السحور والإفطار، أما بالنسبة للبدناء أو الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، فإن تغيير النظام الغذائي المعتاد يمكن أن يؤدي لخسارة الوزن خلال شهر رمضان.



وإذا لم يستمر الشخص في اتباع تلك العادات الغذائية الصحية بقية العام بعد انتهاء شهر رمضان، فإن الوزن سيعود لما كان عليه مرة أخرى.



وكشفت بعض الدراسات أن صيام رمضان يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول في الجسم، ويقوي الجهاز المناعي، كما يلعب الامتناع عن التدخين طوال ساعات الصيام دورًا مهمًا في الإقلاع التام عنه.



الكونسلتو الطبي

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