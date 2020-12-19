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السبت، 19-12-2020 03:14 م

تمارين رياضية بسيطة تساعد على تخفيف آلام الظهر

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الوكيل الاخباري - يأتي ألم الظهر في مقدمة الأمراض التي يعاني منها الكثير من الناس والذي يختلف من حيث حدته، ليبدأ بالخفيف ويصل إلى آلام غير المتحمل في غالب الحالات.

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وفي سياق التخلص من آلام الظهر، يمكن اتباع بعض أنواع التمارين الرياضية التي تؤدي دورا في التخفيف من حدة الألم، والتي ينصح بأخذ استشارة طبية خاصة قبل القيام بها، بحسب ما ذكر موقع "verywellfit".

ويأتي في مقدمة هذه التمارين، تمرين لمس الإصبع، والذي يعتمد على الوقوف بشكل مستقيم مع إمالة الجزء العلوي إلى الأمام والأسفل حتى نصل بأصابع اليد إلى أصابع القدم، ويراعى في هذا التمرين ضرورة التوقف عن القيام به عند الشعور بالتعب بعد خمسة عشر دقيقة من ممارسته لما قد يسببه من زيادة في ألم الظهر.

ويعد تمرين رفع الساق أيضا من التمارين المتبعة، وتتم ممارسته بالاستلقاء على الظهر مع وضع اليدين خلف الرأس ومن ثم رفع كلتا الساقين معا، ويساعد هذا التمرين على تقوية عضلات البطن فضلا عن تخفيفه لآلام الظهر.


وضمن قائمة التمارين الهامة يأتي تمرين "بلانك"، الذي يساعد بشكل كبير على تخفيف آلام الظهر، وتتم ممارسة هذا التمرين بخطوات بسيطة تبدأ برفع الجسم استنادا على اليدين والقدمين حتى يأخذ الجسم وضعية مستقيمة، ومن ثم البقاء على هذه الوضعية لبضع دقائق، مع أخذ استراحة قصيرة بين المرة والأخرى.


ومن الممكن أيضا أن نعتبر التمارين الرياضية التي تقوم على رفع الأوزان من التمارين التي تساعد على التخفيف من آلام الظهر مالم يعاني المريض أساسا من آلام حادة في الظهر، إذ ستتسبب هذه الرياضة في تفاقم حالته.


والجدير بالذكر أنه مع وجود هذا النوع من التمارين التي قد تخفف من حدة الألم، فهناك مجموعة أخرى تؤدي إلى تفاقمه، لذا يجب الانتباه إلى نوعية التمارين الممكن ممارستها في هذه الحالات، ويمكن اعتماد رياضة المشي كأحد الحلول البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها لحل المشكلة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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