الوكيل الإخباري - يؤثر الجلوس لساعات طويلة جداً على طول القامة؛ حيث إن تغيّر شكل العمود الفقري والاختلالات العضلية المصاحبة له، يؤثّر على نمو الجسم صحيح أن محاربة هذه التأثيرات صعبة، لكنها ليست مستحيلة؛ إذ يمكن تحسين الطول حتى في منتصف العشرينيات من العمر، وذلك عن طريق أداء التمرينات الرياضية التي تُعدّ من أفضل الطرق لزيادة الطول للبنات بضعة سنتيمترات.

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تمارين لزيادة الطول للبنات



1. تحوّل الحوض

يعدّ تغيير الحوض، من أفضل التمارين لزيادة الطول للبنات، والتغلب على النتائج السلبية للجلوس.

لأداء هذا التمرين:

استلقي على السجادة، مع ترك الكتفين منبسطتين على الأرض.

أبقي ذراعيك ممدودتين على الجانبين مع راحتي اليد لأسفل.

اثنِي ركبتيك واجذبي قدميك بالقرب من الأرداف.

قوّسي ظهرك حتى يرتفع الحوض.

شدي الأرداف، ودعي الساقين والكتفين تدعم وزنك.

اثبتي لمدة 30 ثانية على الأقل، وكرري التمرين عدة مرات.

2. القفز بساق واحدة



يلعب هذا التمرين دوراً كبيراً في تقوية عضلات البطن، والجزء السفلي من الجسم.

لأداء هذا التمرين:

اقفزي على رجلك اليسرى عشر مرات.

ارفعي يديك بشكل مستقيم نحو السماء.

اقفزي على ساقك اليمنى عشر مرات.

3. وضع الجرو



هذا التمرين يثني العمود الفقري، وعضلات الساق.

لأداء هذا التمرين:

ابدأي بتثبيت اليدين والركبتين على السجادة.

امشِي على يديك للأمام بضع بوصات.

قومي بمدّ وركيك للخلف في منتصف الطريق، واشعري بتمدّد جيد في الجزء السفلي من الجسم.

اثبتي لمدة 60 ثانية واسترخي.

4. التمدّد الجانبي



يساعد التمدد الجانبي على تليين العضلات وإطالتها.

لأداء هذا التمرين:

قفي بشكل مستقيم، مع ضمّ قدميك معاً.

اشبكي يديك معاً ممدودتين فوق رأسك.

اثنِي الجزء العلوي من جسمك إلى اليمين.

اثبتي على الإطالة لمدة 20 ثانية، وعودي إلى نقطة البداية.

كرري التمدد مرتين، وقومي بتبديل الجوانب للقيام بالتمدّد في الاتجاه المعاكس.

5. الهرولة

يساعد الركض على نمو عظام ساقيك بشكل طبيعي وتقويتها، يعمل الركض كالسحر لزيادة طولك.



6. قوس منخفض الاندفاع

يعمل تمرين قوس الاندفاع المنخفض على تقوية وتمديد الظهر.

لأداء هذا التمرين:

اقفلي راحتي يديك بأصابعك، ومُدي ذراعيك إلى مقدمة رجلك اليمنى.

اثنِي رجلك اليمنى ومدّدي رجلك اليسرى أثناء قيامك بالخطوة الأولى.

تمدّدي بقدر ما تستطيعين، وابقي ثابتة لمدة 30 ثانية، افعلي الشيء ذاته على الجانب الآخر.

7. تمدّد الكوبرا



يمدّ تمرين الكوبرا عضلات الكتفين والصدر والبطن، مع تقوية العمود الفقري.

لأداء هذا التمرين:

استلقي على الأرض ووجهُك لأسفل.

ضعي راحتي يديك على الأرض تحت كتفيك.

ارفعي ذقنك أثناء تقويس العمود الفقري؛ لتشكيل زاوية مرتفعة.

انحني للخلف قدر الإمكان، وابقي ثابتة لمدة 30 ثانية على الأقل.

8. القفز

كلما زاد عدد المرات التي تقفزين فيها، زاد احتمال نجاحك في جعل ساقيك أطول. تمكن ممارسة القفز بعدة طرق: القفز على الترامبولين أو نط الحبل.

لأداء هذا التمرين:

أثناء القفز، تأكدي من ترك ساقيك للسطح في نفس الوقت، والهبوط على السطح في نفس الوقت



9. السباحة

تنمّي السباحة عضلات الساقين والذراعين والجسم بشكل عام.

إذا كنت ترغبين في الهروب من الحرارة والعرق أثناء جلسات التمرين؛ فإن السباحة هي الأفضل، سباحة الصدر هي الطريقة الأنسب لزيادة طولك.

المصدر - سيدتي