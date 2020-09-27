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الأحد، 27-09-2020 03:18 م

تناول السمن مع الماء للتخلص من مشكلة صحية مزعجة!

السمن البلدي


الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون الإمساك مشكلة حقيقية، بدءًا من الشعور بعدم الارتياح إلى الشعور بألم في المعدة. إذا كنت تعاني من الإمساك، فإليك طريقة غير متوقعة للتخلص من هذه الحالة المزعجة.

تتمثل الطريقة في تناول ملعقة كبيرة من السمن مع كوب ماء دافئ في الصباح قبل تناول أي وجبة.

يعتبر السمن من الأطعمة المفيدة ولكن لجني فوائده، يجب عليك أن تعرف الطريقة الصحيحة لاستهلاكه. السمن غني بحمض الزبد، الذي يقال أنه يساعد في تخفيف الإمساك.

يحسن حمض الزبد أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد في تواتر وحركة البراز. كما أنه يقلل من آلام البطن والغازات والانتفاخ وأعراض الإمساك الأخرى.

السمن هو أفضل ملين طبيعي وله فوائد صحية أخرى مثل زيادة قوة العظام، و فقدان الوزن وتخفيف مشاكل النوم. ويوفر السمن تزييتًا للجسم ويفتح مجرى الأمعاء، مما يحسن حركة الفضلات ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

كيف تستهلك السمن بالماء؟
تناول 200 ميلي ليتر من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من السمن في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

يحدث الإمساك عندما تصبح القناة الهضمية والأمعاء والقولون خشنة وصلبة وجافة. تساعد خصائص التزليق الموجودة في السمن على تليين الأمعاء والمساعدة على التخلص السلس من النفايات من الجسم، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا. 

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