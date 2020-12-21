توقّف فورا عن فرك عينيك لأن النتائج خطيرة جدا !

الوكيل الاخباري - يفرك الكثير من الأشخاص عيونهم عند الشعور بالانزعاج لأسباب مختلفة. فإن كنت من هؤلاء، عليك التوقف عن فعل هذا فوراً. والسبب أن فرك العيون يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات مع انتقال بكتيريا اليدين الضارّة إليها. كما قد يؤدي هذا إلى التهاب الملتحمة.

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كذلك من الممكن أن يعرّض الفرك المستمر للعينين القرنية للخطر. فهي نسيج حساس وقابل للتلف بسرعة، وقد تسبّب هذه العادة تآكلها.



وأحياناً يؤدي هذا إلى ظهور الهالات السوداء حول العينين. والسبب هو تعرّض الأوردة الدموية الصغيرة الموجودة على صفحة الجلد للضرر. ومع مرور الوقت يصبح لون هذا الجلد داكناً.



ومن الأضرار التي يمكن أن يلحقها الفرك بالعينين، تحول بياضهما إلى احمرار. وهو ما ينجم عن التهاب الأوعية الدموية وتهيّجها. ومن أجل تهدئتها في هذه الحالة، يُنصح بتطبيق كمادة من الماء البارد لمدة 20 دقيقة. وإذا استمرت الحالة لأيام عدة، لا بد من مراجعة الطبيب الاختصاصي.

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