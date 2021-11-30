حل ثوري وآمن لعلاج تراجع نظر الإنسان

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن حلّ بسيط وفعّال وآمن لعلاج تراجع قدرة النظر لدى الإنسان، وذلك من طريق استخدام شعاع من أحد الألوان بشكل يومي.

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وأفاد علماء بوجود حل ثوري لعلاج تراجع نظر الإنسان مع تقدّمه في العمر، حيث أكدت الدراسات أن النظر إلى شعاع ضيق من لون محدّد يعيد قوة النظر إلى الإنسان من خلال تحفيز بعض أجزاء خلايا العين.





وأكد باحثون من جامعة كوليدج لندن (UCL) البريطانية، أن موجة قصيرة من الضوء الأحمر في الصباح تعمل على تحسين البصر المتدهور، ما قد يوفر علاجاً بسيطاً وآمناً وسهل الاستخدام للحفاظ على أعيننا وكفاءتها وحدّة النظر مع تقدّمنا في السنّ.



وجرّب العلماء هذه الطريقة على 20 مشاركاً تعرّضوا لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق بدرجة 670 نانومتر في الصباح، أي بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً.



وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "plos" العلمية، إلى أنهم سجّلوا تحسّناً في البصر بنسبة 17% واستمر التحسن (عند مستوى أقل) أسبوعياً في المتوسط، لكنهم لحظوا تحسناً لدى بعض المتطوعين وصل إلى درجة 20%.

وبدوره، قال عالِم الأعصاب جلين جيفري من جامعة كوليدج إن "استخدام جهاز LED بسيط مرة واحدة في الأسبوع يعيد شحن نظام الطاقة المتدهور في خلايا الشبكية، مثل إعادة شحن البطارية، والتعرّض لهذا الضوء عند الصباح هو الحل لمنع تدهور الرؤية".

المصدر - لها

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