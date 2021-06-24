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الخميس، 24-06-2021 02:12 م

حمية غذائية صحية ونصائح هامة لفقدان 4 كيلو غرامات خلال أسبوعين

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الوكيل الإخباري - يعتبر فصل الصيف من أنسب الفصول لإنقاص الوزن الزائد واتباع الحميات الغذائية للتخلص من الدهون والشحوم المتراكمة.

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تنصح الاختصاصية باعتماد النظام الغذائي الآتي لمدة 4 أيام أسبوعياً، والالتزام به بشكل كامل: 

الفطور:
قطعة صغيرة من البطيخ مع قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء (50 غراماً).
أو قطعتان من التوست مع ملعقتين كبيرتين من اللبنة والخضروات الطازجة.

الغداء:
200 غرام من الكفتة أو الستيك أو الكبة أو الهمبرغر.
أو 400 غرام من الدجاج.
أو قطعتان من فيليه السمك مع طبق كبير من السلطة.

هذا النظام الغذائي يجب اعتماده 4 أيام أسبوعياً، والأيام الثلاثة الباقية يجب التركيز فيها على الخضروات وليس على اللحم، مثل اللوبياء، الهندباء، السبانخ مع تناول طبق كبير من السلطة الخضراء، وبالإمكان تناول خلال فترة بعد الظهر حبة من الفاكهة، وخلال العشاء تناول اللبن الزبادي مع الخيار أو قطعتين كبيرتين من البطيخ مع قطعة من الجبنة البيضاء، أو طبق كبير من السلطة مضاف إليه قطع التونة.

 

تقدم لك الاختصاصية مجموعة من النصائح التي تساعدك على خسارة الوزن، وهي كالآتي:

1- تجنّب تناول الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية؛ مثل المانجو والعنب والبلح والتين .
2- التقليل من تناول السكر واستبداله بعسل النحل لتحلية المشروبات الصيفية .
3- تجنّب الدهون والنشويات الزائدة، علماً أنه لا يمكننا تناول أقل من 50 % نشويات، 20 % بروتينات و30 % دهون.
4- الامتناع نهائياً عن تناول الآيس كريم، المخللات، التوابل، المياه الغازية، الدهون المهدرجة، الأطعمة الدسمة، والأغذية المحمّرة.
5- ممارسة التمارين الرياضة يومياً، خاصة المشي، لمدة ساعة خلال فترة الصباح؛ للمساعدة على حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية .
6- الابتعاد عن اتباع الحميات الغذائية القاسية؛ لأنها تعمل على التخلص من الوزن الزائد بسرعة، ثم العودة إلى الوزن السابق بسرعة واكتساب المزيد من الوزن، لذا يجب الحرص على فقدان الوزن بشكل تدريجي، مع الحرص على تناول جميع العناصر الغذائية بنسب متفاوتة.
7- شرب كميات كبيرة من الماء خصوصاً قبل تناول الطعام بـ20 دقيقة؛ لأنها تقضي على الإحساس بالجوع وتساعد على حرق الدهون.
8 - استخدام أطباق متوسّطة الحجم والتوقف عن تناول الطعام فور الشعور بالشبع.
9 - تجنّب المشروبات الغازية وحتى الدايت منها، كونها تسبب انتفاخ البطن، في حين تساهم المحليات الاصطناعية بفتح الشهية.

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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