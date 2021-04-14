الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 12:27 م

خبراء التغذية يوضحون سبب الجوع المستمر

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الوكيل الاخباري - يحدث الشعور بالجوع لدى الشخص قبل حدوث انخفاض حاد في نسبة السكر بالدم، حسب مادة منشورة في مجلة Nature Metabolism.

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يشار إلى أن الجسم يتفاعل مع خطر حدوث انخفاض حاد في مستويات السكر بإعطاء إشارة بالجوع دون سبب واضح. هناك فترات أقل بين الوجبات للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم مقارنة بمن لا يعانون من مشكلة السكر. في الوقت نفسه، يستهلك الذين لا يعانون من مشكلة السكر معدل 312 سعرة حرارية أقل من الذين يعانون منه.


وفقًا لاستنتاجات الخبراء، يمكن للشخص الذي تتغير نسبة السكر في دمه أن يزيد 9 كغ في العام. في الوقت نفسه، غالبًا ما يعاني الرجال من مستويات جلوكوز غير مستقرة.

 

سبوتنيك

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