خبراء يكشفون أفضل طريقة لايقاف الرضيع عن البكاء

الوكيل الإخباري -نشرت مجلة Current Biology دراسة جديدة عن العلماء بأفضل الطرق العلمية التي تساهم بايقاف الأطفال عن البكاء وجعلهم ينامون بحال عدم شكواهم من مرض او شعورهم بالجوع .





وأوضح العلماء بالدراسة انه فور رؤية الرضيع يبكي على المسؤول عن رعاية الطفل أن يقوم بخطوتين ، أولها قم بحمل الطفل وتجول بأرجاء المنزل لمدة 5 دقائق ،ثم اجلس مع الطفل مدة 5-8 دقائق وأخيراً ضع الطفل في سريره .





وقارن الباحثون ردود فعل الرضع ب 4 سيناريوهات للتوصل الى هذه الصيغة كأفضل طريقة تساهم في ايقاف الرضيع عن البكاء .

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