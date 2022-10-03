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الإثنين، 03-10-2022 02:15 م

خبراء يكشفون أفضل طريقة لايقاف الرضيع عن البكاء

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الوكيل الإخباري -نشرت مجلة Current Biology دراسة جديدة عن العلماء بأفضل الطرق العلمية التي تساهم بايقاف الأطفال عن البكاء وجعلهم ينامون بحال عدم شكواهم من مرض او شعورهم بالجوع  .


وأوضح العلماء بالدراسة انه فور رؤية الرضيع يبكي على المسؤول عن رعاية الطفل أن يقوم بخطوتين ،  أولها قم بحمل الطفل وتجول بأرجاء المنزل لمدة 5 دقائق  ،ثم اجلس مع الطفل مدة 5-8 دقائق وأخيراً ضع الطفل في سريره .


وقارن الباحثون ردود فعل الرضع ب 4 سيناريوهات للتوصل الى هذه الصيغة كأفضل طريقة تساهم في ايقاف الرضيع عن البكاء .

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سي ان ان

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