الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

الأوقاف الفلسطينية تستنكر استباحة الاحتلال لساحات الحرم الإبراهيمي

هام من وزارة العمل بشأن الحد الأدنى للأجور

الحكومة: انخفاضات واضحة على أسعار السلع محليا

وسائل إعلام أميركية: فلسطين هي الفائزة في كأس العالم 2022

بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق

مصدر حكومي يوضح حول بيع وتأجير أراضٍ بالمدينة الجديدة لمستثمرين

إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي من منصبه

المعاصر: 80% إنتاج زيت الزيتون من الإجمالي المتوقع للموسم

تكريم 3 عمال وطن وجدوا 20 الف دينار في طاحنة نفايات

الخميس، 08-12-2022 11:59 ص

خبراء يوضحون الطريقة السليمة لتذويب السمك المجمد وطهيه

WhatsApp Image 2022-12-08 at 12.01.22


الوكيل الإخباري-يعد السمك من بين الأغذية الأكثر شيوعا في العالم، لا سيما وسط المجتمعات القريبة من سواحل البحار والمحيطات، لكن طريقة الطهو قد تقضي على الكثير من المنافع والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشدة.

وبحسب موقع "تيست أوف هوم"، فإن هناك عدة أخطاء شائعة في تحضير السمك:

اضافة اعلان


-عدم طهو السمك على حرارة ملائمة، مثل وضعه في مقلاة باردة أو أخرى ملتهبة من الحرارة، في حين أن المطلوب هو وضع المقلاة أو الطنجرة على حرارة معتدلة لنحو 3 أو خمس دقائق قبل الشروع في طبخ السمكة.
وفي حال وضع السمك على سطح ساخن جدا، فإن ذلك يؤدي إلى التصاق طبقة منه على المقلاة، عند تقليبه، وعندئذ، سيبدو في حالة "مبعثرة" و"سيئة".


-ترك السمك لمدة طويلة على النار يجعله يفقد ما فيه من نكهات، ولذلك، من الأفضل أن يتم التحضير بمراعاة الوقت.


-يوصي خبراء الطهو، بتحضير السمك، وإزالته من المقلاة، عندما يصبح متماسكا بما يكفي من مختلف النواحي، فيما يبدو أن وسطه ما يزال شفافا بعض الشيء، وهذه الملاحظة تعتمد على اللون بشكل كبير.


-تقليب السمك كثيرا، وفي الوقت غير المناسب، يفسد طهو السمك، ولذلك، يستحب التقليل من التحريك في المقلاة قدر الإمكان ، وإذا قام الشخص الذي يطهو، بتحريك السمك في المقلاة، قبل أن يتماسك، فإن طبقة منه ستظل ملتصقة على الأرجح.


-وإذا كنت ممن يضعون السمك في الثلاجة، فهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة، لكن طريقة إذابة الجليد هي التي تستوجب الانتباه ، وفي حال وضعت السمك المتجمد في قدر من المياه الساخنة، فإن هذا يعطي فرصة لتنتعش البكتيريا كما يصبح السمك رخوا.


ويوصي الخبراء بوضع السمك المتجمد داخل كيس بلاستيكي مغلق بإحكام، ثم تركه لفترة وسط مياه باردة للغاية، إلا أن يصبح أقل تجمدا وقابلا للتحضير.


-ومن الأخطاء الشائعة أيضا، وضع الكثير من الملح في خلطة البهارات المضافة إلى السمك، لأن ما يحصل هو امتصاص السائل الموجود في "التتبيلة" بينما تبقى حبات الملح في الخارج.


ومن الأفضل رش الملح مع باقي البهارات دفعة واحدة، ولا ينبغي أيضا ترك السمك لمدة طويلة في خلطة "التتبيلة" حتى لا يتأثر مذاقه ويتبدل مظهره.

سكاي نيوز عربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-هي-أسباب-التهاب-الحنجرة؟

كيف تفرق بين العدوى البكتيرية أو الفيروسية .. وأيهما تحتاج لمضاد حيوي؟

beaf682f-7ef5-47c9-b052-70b7053e8af8

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يومياً ؟

main-qimg-d37890c334d468314b448de2aface00b-lq

أعراض عدوى السالمونيلا .. تسببها اللحوم والدواجن غير المطهوة جيداً

356712_4_1642968040

معلومة صحية متداولة مزيفة حول تناول الشاورما

2022-12-07_08-14-40_214990

في الشتاء .. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

اكسترا-فيرجن-olive-oil

كيف يساهم زيت الزيتون بالحفاظ على درجة حرارة الجسم ؟

أخبار متعلقة
طريقة_سلق_الدجاج

خبراء الصحة يحذرون من خمسة أخطاء شائعة عند طهي الدجاج .. منها غسله