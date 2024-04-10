خبير تغذية يحذر من تناول حلويات العيد في هذا الوقت

الوكيل الاخباري - يجب الابتعاد عن حلويات العيد عند حلول المساء، لأن تناولها قبل النوم له تأثيرات سلبية على صحة الجسم، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

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أضرار تناول حلويات العيد قبل النوم



1- زيادة الوزن

وأوضح ناجي أن تناول حلويات العيد قبل النوم من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، نظرًا لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات.



وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن الجسم يخزن سكريات الحلوى في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر، على هيئة دهون عند تناولها قبل النوم، ويرجع السبب إلى بطء عملية التمثيل الغذائي ليلًا.



2- السكري

وأكد أن تناول حلويات العيد قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن سكرياتها العالية تتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم.



3- الاضطرابات الهضمية

وأشار إلى أن حلويات العيد ليلًا تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، لأنها من الأطعمة شديدة الدسامة، مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والحموضة وتهيج القولون.



4- ارتفاع الكوليسترول

وكشف أن تناول حلويات العيد قبل النوم يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



واختتم ناجي حديثه بالتشديد على ضرورة استبدال كعك العيد والبيتي فور والغريبة والبسكويت ليلًا بالفواكه الطازجة، لأنها آمنة على صحة الجسم قبل النوم.

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