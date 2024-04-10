الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صلاة العيد في غزة على أنقاض المساجد المدمرة وفي مدارس الإيواء

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

خامنئي يهدد إسرائيل: مهاجمة قنصليتنا تعني مهاجمة الأراضي الإيرانية

بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

الأرصاد: تضاعف فرصة هطول المطر مساء أول يوم عيد

تقرير في لوفيغارو يكشف أخطاء جيش الاحتلال وشراسة المقاومة

أكثر من 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

وفيات الاربعاء 10/ 4/ 2024

صور - الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 10-04-2024 10:08 ص

خبير تغذية يحذر من تناول حلويات العيد في هذا الوقت

ت


الوكيل الاخباري - يجب الابتعاد عن حلويات العيد عند حلول المساء، لأن تناولها قبل النوم له تأثيرات سلبية على صحة الجسم، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

اضافة اعلان


أضرار تناول حلويات العيد قبل النوم


1- زيادة الوزن
وأوضح ناجي أن تناول حلويات العيد قبل النوم من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، نظرًا لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات.


وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن الجسم يخزن سكريات الحلوى في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر، على هيئة دهون عند تناولها قبل النوم، ويرجع السبب إلى بطء عملية التمثيل الغذائي ليلًا.

2- السكري
وأكد أن تناول حلويات العيد قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن سكرياتها العالية تتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم.

3- الاضطرابات الهضمية
وأشار إلى أن حلويات العيد ليلًا تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، لأنها من الأطعمة شديدة الدسامة، مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والحموضة وتهيج القولون.

4- ارتفاع الكوليسترول
وكشف أن تناول حلويات العيد قبل النوم يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

واختتم ناجي حديثه بالتشديد على ضرورة استبدال كعك العيد والبيتي فور والغريبة والبسكويت ليلًا بالفواكه الطازجة، لأنها آمنة على صحة الجسم قبل النوم.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

8 أمراض قد تمنعك من تناول كعك العيد

main_image661502da0e25d

6 عوامل ترفع خطر الإصابة بأزمة قلبية

قرفة

مشروب بسيط يذيب دهون البطن وينظم مستويات السكر في الدم

420022

أيهما أكثر فائدة لصحتك.. البيض المسلوق أم المقلي؟

192860_0

نصائح بالغة الأهمية للحفاظ على صحة الأمعاء

2022-637884913864347316-434

كيف تحمي نفسك من التقلبات الجوية؟

أخبار متعلقة
ذ

8 أمراض قد تمنعك من تناول كعك العيد

نن8ن8ن

هكذا تتناول حلويات العيد دون زيادة الوزن

2024-04-05_10-08-05_222924

قبل العيد- 4 نصائح ضرورية عند تناول الكعك

2023_4_8_20_29_57_398

فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البيض على السحور‎

1675080064270502600

ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول السكر؟

2022_4_25_14_20_16_96

هل تناول البيض يمثل خطراً على القلب؟