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الأحد، 04-09-2022 01:56 م

خطوات لحمايتك من سرطان الثدي

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الوكيل الإخباري - سرطان الثدي يعد من الأمراض التي تهدد النساء وتستدعي المتابعة الدورية للوقاية منه، ويتم ذلك عن طريق اتباع نمط حياة صحي وعادات يومية يجب القيام بها.

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- التغذية الجيدة والصحية:
أي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون يعد من الحيل الجيدة، والتي تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأن هذه الأطعمة تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، من مضادات أكسدة، وفيتامين سي. 


- الإقلاع عن التدخين:
يعد من أهم النصائح التي يجب اتباعها، لأن التدخين يزيد من فرص الإصابة  بالسرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. 


- ممارسة الرياضة:
تعد من الحيل التي تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأن الرياضة تساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الجسم، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة. 

-أكثر من تناول الألياف:
فأوضحت الدراسات الحديثة، أن هناك علاقة بين الإكثار من تناول الألياف، وانخفاض أو تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لذا عليك الإكثار من تناول الفواكه والخضروات. 


- الحصول على فيتامين د :
يقلل فرص الإصابة بالسرطان، ولذا عليك التعرض لأشعة الشمس، وتناول البيض، والسلمون، والبرتقال، ومنتجات الألبان. 

 

اليوم السابع 

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