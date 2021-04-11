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الأحد، 11-04-2021 09:48 م

خلال شهر رمضان.. أطعمة ضرورية وأخرى ممنوعة في السحور

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الوكيل الاخباري - حدد خبير في التغذية، أطعمة ممنوعة وأخرى ضرورية خلال وجبة السحور في شهر رمضان.

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وقال دكتور رامي صلاح استشاري التغذية العلاجية خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "دي إم سي"، إن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار.


وأشار إلى هناك نوعين من الأشخاص الذين يتناولون وجبة السحور، أحدهما يأكل ثم يخلد إلى الفراش، والآخر يبدأ يومه بعد السحور ويذهب لممارسة عمله المعتاد.


وأكد أن لكلا النوعين طبيعة طعام مختلفة تماما، لكن القاسم المشترك بينهما يجب أن يكون تناول كمية وافرة من المياه وذلك على فترات متباعدة منذ الإفطار، إضافة إلى الزبادي.


وأوضح أن الزبادي يساعد على عدم الشعور بالعطش، أقله حتى فترة الظهيرة، كما يحول دون حدوث أي مشاكل في الجهاز الهضمي، أو البكتيريا النافعة للقولون.

 

ونصح صلاح من يبدأون يومهم بعد السحور، بتناول مقدار من البروتين، لاسيما الفول والبيض.


لكنه قال إن الجمع بينهما قد يحدث مشكلة في الهضم على المدى البعيد، لذا من الأفضل عدم الجمع بين الفول والبيض خلال وجبة السحور.


وعن تحضير البيض على شكل "أومليت" نصح خبير التغذية باستخدام السمن البلدي وليس الزيت، مع إضافة الفلفل والبروكلي لإضفاء مزيد من الفائدة ومنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.


وقال إنه من الممكن إضافة الجبن إلى السحور كمكون مشترك مع الفول أو البيض، خاصة لو كانت جبنة ملح خفيف أو "قريش".


أما بالنسبة للنوع الثاني من الناس، الذي يذهب إلى الفراش بعد السحور فنصح بأن تتضمن وجبته إضافة إلى الزبادي فاكهة تحتوي على السوائل لاسيما البطيخ (شريحة واحدة تعادل من 6- 7 مكعبات) والكنتالوب (شريحتين من 7- 8 مكعبات).


وحذر من تناول الفول أو البيض والنوم بعدها مباشرة كون ذلك سيتسبب في سوء هضم ومشكلة كبيرة في الجهاز الهضمي.

 

سبوتنيك

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