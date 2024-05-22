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الأربعاء، 22-05-2024 01:06 م

خلل التنسج النقوي.. متلازمة تستهدف كبار السن

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الدم والأورام الطبية إن متلازمة خلل التنسج النقوي تندرج ضمن أمراض تكوين الدم الأكثر شيوعاً، مشيرة إلى أنها تهاجم كبار السن بصفة خاصة.

وأوضحت الجمعية أن متلازمة خلل التنسج النقوي تعني أن الجسم لم يعد ينتج ما يكفي من خلايا الدم السليمة، حيث لا تنضج خلايا الدم بشكل كامل أو تطرأ تغيرات مرضية على الخلايا.

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وتحدث متلازمة خلل التنسج النقوي، بسبب تلف المادة الوراثية (DNA) للخلايا الجذعية في الدم، على سبيل المثال بسبب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو بسبب التعرض لمواد سامة مثل البنزين.


الأعراض
وأضافت الجمعية أن نقص خلايا الدم الحمراء يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، بينما يرفع نقص خلايا الدم البيضاء خطر زيادة التعرض للعدوى، أما نقص الصفائح الدموية فيرفع خطر حدوث نزيف كنزيف الأنف أو نزيف اللثة.


وتشمل الأعراض أيضاً شحوب الوجه والشعور بالتعب والضعف والصداع والدوار وخفقان القلب وضيق التنفس عند بذل مجهود والكدمات وظهور تجمعات دموية على شكل نقاط على الذراعين والساقين.


سبل العلاج
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على متلازمة خلل التنسج النقوي والمتمثلة في الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).
ويتم علاج متلازمة خلل التنسج النقوي بواسطة الأدوية، التي تحفز الخلايا في النخاع لإنتاج خلايا دم سليمة.
كما يشمل العلاج أيضاً نقل خلايا الدم الحمراء ونقل الصفائح الدموية، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى العلاج الكيماوي.

 

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