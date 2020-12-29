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الثلاثاء، 29-12-2020 01:55 م

خمس فوائد مذهلة للفلفل الأحمر

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الوكيل الإخباري _ يعد الفلفل الأحمر " الفلفل الحار" أو من اكثر انواع الخضراوات التي تحتوي على فوائد عدية حيث تعتبر مصدرا غنياً بفيتامين “إيه” و”سي”، وحمض الفوليك، ما يجعله غذاء مهما لصحة العيون ومنع نزلات البرد ، تعرف على ابرز فوائد الفلفل الاحمر : 


1. يحتوي الفلفل الأحمر على أكثر من 200 في المائة من احتياج الجسم اليومي من فيتامين “سي”.

ويساعد فيتامين “سي”، إلى جانب كونه مضادا قويا للأكسدة، على امتصاص الحديد بشكل صحيح.

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2.  يساعد في منع فقر الدم.


3. يساعد على دعم الرؤية الليلية الصحية.


4. غني بمضادات الأكسدة، إذ تخلق التأثيرات المجمعة لفيتامين “إيه” و”سي” تأثيرا كبيرا على مضادات الأكسدة.


5. يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن الفلفل الأحمر الحلو يمكنه تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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