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الأربعاء، 07-10-2020 01:03 م

دراسة.. الأطعمة المجمدة صحية وأكثر فائدة من الطازجة!

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الوكيل الاخباري - غالبا ما ينظر إلى الطعام المعلب والمجمد على أنه أقل في القيمة الغذائية من الأطعمة الطازجة، ولكن الأمر لا يكون دائما على هذا النحو.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن تقريرا علميا صدر مؤخرا، كشف أن الطعام المجمد والمعلب قد يحتوي على مواد غذائية أكثر من الأطعمة الطازجة، مشيرة إلى أن الطعام المجمد يفقد القليل من قيمته الغذائية، نظرا لأنه لا يتعرض للتلف قبل استخدامه.


ونقلت الصحيفة عن هيلين بوند، خبيرة التغذية المقيمة في داربيشير في إنجلترا، قولها: "على الرغم أنه من الناحية النظرية، ينبغي أن تكون الأطعمة الطازجة أعلى في القيمة الغذائية، نظرا لأن الفيتامينات والمعادن تكون مكتملة (تتناقص تدريجيا مع مرور الوقت)، ولكن ربما لا يكون هذا هو الحال بعد نقل المنتج إلى المتجر ووضعه في رفوف السوبر ماركت لفترة، ثم تذبل بعد وضعها في الثلاجة لمدة أسبوع".


وأضافت: "في الواقع، الكثير من الأطعمة المجمدة تحتوي عناصر غذائية أكثر من المنتج الطازج نظرا لأنه يتم تجميده بشكل سريع ولذلك يحتفظ بعناصره الغذائية".


وعلى الرغم من أن عملية التعليب التي تشتمل على تعقيم الطعام بالحرارة في عبوة مغلقة لقتل الميكروبات، يمكن أن تقلل بعض العناصر الغذائية التي تتعرض للتدمير بالحرارة، تظل عناصر أخرى ثابتة حتى يقوم المستهلك بفتح العبوة.


وكانت دراسة نشرت في مجلة "نوترينتس" في عام 2015، وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 6 أطعمة معلبة في الأسبوع لديهم كميات أكثر من 17 عنصرا غذائيا ضروريا، مقارنة بأولئك الذين يتناولون طعاما معلبا أقل في الأسبوع.


وأشارت الدراسة إلى أنه من بين هذه العناصر الغذائية البوتاسيوم (المفيد في ضبط ضغط الدم)، والكالسيوم (المفيد في تقوية العظام)، والألياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي.

 

شاشة نيوز

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