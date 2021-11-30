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الثلاثاء، 30-11-2021 12:36 م

دراسة: الإفراط في تناول البيض قد يسبب الموت !

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الوكيل الاخباري - حذرت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة من الإفراط في تناول البيض، مؤكدة أن تناول ثلاث بيضات أسبوعياً قد يؤدي إلى أمراض القلب والدورة الدموية، وحتى الموت المبكر.

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وأرجعت الدراسة التي نشرتها مجلة "غاما" التابعة للجمعية الطبية الأمريكية أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول.


وفحص الباحثون في الدراسة البيانات الصحية بالتفصيل لأكثر من 29 ألف أمريكي، وكان متوسط عمر المشاركين في الدراسة 51.6 عامًا، وتمت متابعة حالتهم لمدة 17.5 عامًا.


واعتمدت الدراسة على تحليل عادات الأكل والصحة للمشاركين الذين لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب، والذين أبلغوا عن جميع عاداتهم الشخصية التي قد تضر بالقلب، مثل التدخين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون إلى أن 5400 شخص من عينة البحث أصيبوا بنوبة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأن 6132 منهم ماتوا بشكل طبيعي في العقدين التاليين لبدء البحث.

 

وحذر الباحثون في الدراسة من الإفراط في تناول البيض وخاصة الصفار، للمحافظة على صحة القلب والوقاية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

كما أشارت إلى أن تناول الكثير من البيض بدون نشاط بدني والتدخين وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون يؤثر على عضلة القلب بشكل كبير.


وخلص الباحثون إلى أن زيادة تناول الكوليسترول فوق الحد الطبيعي بمعدل 300 غرام في اليوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3.2%، ويزيد معدل الوفاة المبكرة بنسبة 4.2%، وأن كل نصف بيضة مستهلكة يوميا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 1.1% والوفاة المبكرة بنسبة 1.93%.


 

 المصدر : سبوتنك

 

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