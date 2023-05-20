دراسة: التدخين السلبي خطر على نظر لدى الطفل

الوكيل الإخباري- ربط تحليل جديد لباحثين في الجامعة الصينية بهونغ كونغ بين تعرض الأطفال للتدخين السلبي القسري والإصابة بقصر النظر.



واستخدم الباحث يوجوان زانغ وزملاؤه بيانات 12630 طفلاً بين 6 و8 أعوام، وتبين أن 32.4% من الذين تعرضوا بينهم للتدخين السلبي القسري مصابون بانكسار قصر النظر، وبطول محوري.

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ونُشرت نتائج الدراسة على موقع "غاما نيتوورك"، وأشارت إلى أن كل عام إضافي يتعرض فيه الطفل للتدخين السلبي، يزيد انكسار قصر النظر.



وقالت النتائج: "إن القضاء على التعرض للتدخين السلبي القسري للعناية بعيون الأطفال أمر مهم".

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