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السبت، 20-05-2023 04:52 م

دراسة: التدخين السلبي خطر على نظر لدى الطفل

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الوكيل الإخباري- ربط تحليل جديد لباحثين في الجامعة الصينية بهونغ كونغ بين تعرض الأطفال للتدخين السلبي القسري والإصابة بقصر النظر.

واستخدم الباحث يوجوان زانغ وزملاؤه بيانات 12630 طفلاً  بين 6 و8 أعوام، وتبين أن 32.4% من  الذين تعرضوا بينهم للتدخين السلبي القسري مصابون بانكسار قصر النظر، وبطول محوري.

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ونُشرت نتائج الدراسة على موقع "غاما نيتوورك"، وأشارت إلى أن كل عام إضافي يتعرض فيه الطفل للتدخين السلبي،  يزيد  انكسار قصر النظر.


وقالت النتائج: "إن القضاء على التعرض للتدخين السلبي القسري للعناية بعيون الأطفال أمر مهم".

 

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