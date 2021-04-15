الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 12:49 م

دراسة: الفطر يحتوي مادة تقضي على الاكتئاب

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الوكيل الاخباري - أفادت دراسة حديثة بأن الفطر يحتوي مادة فعالة بشكل كبير في القضاء على نوبات الاكتئاب.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الفطر يحتوي مركبا مخدرا يعد بمثابة علاج سحري للاكتئاب، وبدرجة فعالية تنافس الأدوية العادية.

 

جاء ذلك بعدما كشف باحثون بريطانيون الفارق بين الإمكانات العلاجية لمادة "سيلوسيبين" الموجود في الفطر، وبين دواء "إسكيتالوبرام" المضاد للاكتئاب، حيث أجروا تجاربهم على 59 شخصا يعانون اكتئابا متوسطا إلى شديدا، وذلك على مدار 6 أسابيع.

تبين للباحثين أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء، فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا "سيلوسيبين" الموجودة في الفطر، إلا أن الباحثين حذروا من أن المقارنة الرئيسية بين "سيلوسيبين" ومضاد الاكتئاب "إسكيتالوبرام"، لم تكن ذات دلالة إحصائية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب على عدد أكبر من المرضى ولفترة أطول.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الدكتور روبن كارهارت هاريس، الذي قاد الدراسة، قوله بأن "أهمية هذه الدراسة تتمثل في تعريف الناس بأن علاج السيلوسيبين يمكن أن يكون أفضل من أدوية أكثر شيوعا مضادة للاكتئاب".


وقال البروفيسور ديفيد نات، المختص في علم الأدوية النفسية والعصبية في إمبريال كوليدج لندن: "يتراكم التأثير خلال حوالي 30 إلى 40 دقيقة، وبعد ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، يمتد تأثير المادة لحوالي 3 إلى 4 ساعات".


وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، فقد أظهر الأشخاص الذين عولجوا بالسيلوسيبين تحسنا في القدرة على الشعور بالمتعة والتعبير عن المشاعر.

 

سبوتنيك

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