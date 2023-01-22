دراسة : القهوة تخفّف عبء السكري على الكبد

الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن شرب القهوة يخفض من تليف الكبد وأمراضه المزمنة الأخرى بين مرضى السكري الذين لديهم زيادة مفرطة في الوزن.



وأجريت الدراسة في جامعة كويمبرا بالبرتغال برعاية معهد المعلومات العلمية عن القهوة، وهو منظمة أبحاث أوروبية غير ربحية، ونُشرت النتائج في مجلة "نيتشر".



وقال الباحثون إن عملهم "هو أول من لاحظ أن الكميات التراكمية العالية من كل من الكافيين ومستقبلات غير الكافيين الموجودة في البول ترتبط بانخفاض شدة مؤشرات الكبد الدهني غير الكحولي لدى أصحاب الوزن الزائد من مرضى السكري".



وتشمل عوامل الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي: السمنة، وزيادة شحوم الدم، ومقاومة الأنسولين، والتهاب كل من أنسجة الكبد والدهون".



ويعتقد الباحثون أن الكافيين والبوليفينول ومركبات القهوة الأخرى تقاوم الإجهاد التأكسدي في الكبد، ما يخفّف تأثير الالتهابات التي يسببها تراكم الدهون.

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