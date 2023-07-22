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السبت، 22-07-2023 01:43 م

دراسة تكشف ارتباط معدلات النوم بين الأم والرضيع

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الوكيل الإخباري- قارنت دراسة جديدة في جامعة إلينوي بين نمط نوم الأم والرضيع، لمعرفة كيف يتفاعل المولود مع عدد ساعات الراحة التي تنالها الأم، وكيف يتغير ذلك خلال أول عامين بعد الولادة.

وقت النوم المبكر، والروتين المتسق لتوقيت النوم، ارتبطا بأنماط نوم أفضل للأم والرضيع

ووجد البحث أن الأمهات اللاتي تنمن 5 إلى 6 ساعات كل ليلة ينام أطفالهن معدلاً منخفضاً من ساعات النوم أيضاً.

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وفي المقابل، عندما تنام الأم بين 7 و8 ساعات حسب التوصيات يحصل الرضيع على معدل جيد من النوم.

وتابع فريق البحث أمهات 464 رضيعاً في أول عامين من حياتهم. وأكملت الأمهات استطلاعات حول روتين وقت النوم، ومدة نوم أطفالهن، والاستيقاظ ليلاً، ومشاكل النوم في عمر: 3 و12 و18 و24 شهراً.

ووفق "مديكال إكسبريس"، حصلت الأمهات ذوات نمط النوم المنخفض على متوسط 5.74 ساعة من النوم في الليلة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، و5.9 ساعة في عمر 12 إلى 24 شهراً، بينما حصل أطفالهن على 9.6 و10.52 ساعة على التوالي.

وفي نمط النوم الأفضل، حصلت الأمهات على 7.31 ساعة في الأشهر الثلاثة الأولى، و7.28 ساعة في عمر 12 إلى 24 شهراً، وكان متوسط نوم الطفل 9.99 ساعة و11 ساعة على التوالي.

ووجدت النتائج أنه في المرحلة الأولى بعد الولادة كانت 60% من الأمهات في مجموعة النوم المنخفض، ثم بعد 12 شهراً أصبحت 60% منهن في مجموعة النوم الأفضل.

وأظهرت البيانات أن وقت النوم المبكر، والروتين المتسق لتوقيت النوم، ارتبطا بأنماط نوم أفضل لكل من الأم والرضيع.

وقال فريق البحث: "من المرجح أن ينبه الطفل الأم ليلاً. وأن هذا قد يكون إما بسبب استيقاظ الطفل بشكل متكرر، أو لأن الأمهات كن أكثر عرضة للاستيقاظ عندما يتحرك الأطفال.

 

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