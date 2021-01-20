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الأربعاء، 20-01-2021 01:13 م

دراسة تكشف تأثير الأطعمة المقلية على الجسم

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الوكيل الإخباري _ كشفت دراسات طبية عن مخاطر تناول الأطعمة المقلية على صحة الإنسان، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

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ويقول الخبراء، إن عادات الأكل الغربية لا تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

حيث تم جمع بيانات من 17 دراسة شملت 562.445 مشاركاً و36.727 حالة خطيرة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية- لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

ووجدوا أنه مقارنة بأدنى فئة من الاستهلاك الأسبوعي للأطعمة المقلية.


فإن خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية خطيرة زاد بنسبة 28%، في حين زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب بنسبة 22 و37% على التوالي.


ولاحظ معدو الدراسة أن هذه النسب المئوية للمخاطر زادت بنسبة 3 و2 و12% على التوالي، مع كل زيادة أسبوعية قدرها 114 غراماً فقط من الأطعمة المقلية.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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