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السبت، 21-01-2023 04:57 م

دراسة تكشف عن نبتة مضادة للأورام الخبيثة

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الوكيل الإخباري-اكتشف باحثون صينيون وبريطانيون أسرارا تطورية تمكن الأعشاب الطبية المعروفة باسم "باربد سكلكاب" (الشائكة الطاقية) من إنتاج مركبات مقاومة للسرطان.

وقالت البروفيسورة كاثي مارتن أحد مؤلفي الدراسة لموقع "فيسيولوجي": "لقد وجدنا أن المستقلب الأولي له نشاط ضد الخلايا السرطانية ولكن ليس الخلايا غير السرطانية وهو أمر مهم بشكل خاص لمستقلب مضاد للسرطان، الآن نحن نتطلع إلى تطوير طرق تركيبية لإنتاج المزيد من مركب الرصاص".

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في الطب الصيني التقليدي، لعزل الكيمياء الطبية عن النبات، تُغلى الأعشاب في الماء لمدة ساعتين ثم يُجفف المستخلص لإنتاج مسحوق ويؤخذ على شكل مغلي (سائل مركز).


وأضافت: "الآن، مع معرفة الجينات التي تشكل المسار الكيميائي الحيوي وراء النشاط المضاد للسرطان، يقترب الباحثون من القدرة على تصنيع كميات أكبر من المركبات بسرعة أكبر وبشكل مستدام".


وتم استخدام النبتة لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي لعلاج الحالات الطبية المختلفة.


وأظهر العمل السريري أن المستحضرات التي تعتمد عليها أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن تقلل من خطر الأورام الخبيثة.

 

البيان

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