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الإثنين، 28-09-2020 10:52 ص

دراسة تكشف قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة أجراها فريق علماء بريطانيون عن قائمة بأفضل الأطعمة التي تعزز طول العمر.

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ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أوضح العلماء أن كل من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه، تساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتساهم بشكل كبير في زيادة طول العمر.


وفقًا للعلماء، من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلى النظام الغذائي، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.


وأظهرت الدراسة أن تناول الزبادي قليل الدسم يعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية، وكذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.


يذكر أن دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "Obesity" أكدت أن فقدان الوزن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة، وبحسب المعهد الوطني للسرطان، فإن تلك السرطانات تشمل الكلى والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية.

 

سبوتنيك

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