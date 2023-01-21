دراسة توضح علاقة ضغط الدم والسكري بالسكتة الدماغية

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم والسكري قد يشكلان خطراً أقل للسكتة الدماغية مع التقدم في العمر، لكن لا يعني ذلك التقليل من أهمية تناول علاج الضغط والسكري.

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ولم يجد الباحثون فرقاً بين مرحلة وأخرى من العمر في ارتباط خطر السكتة الدماغية بالتدخين أو مشكلة الرجفان الأذيني أو تضخم البطين الأيسر للقلب.



وأجرى الدراسة الدكتور جورج هوارد من جامعة ألاباما، وقام هو وفريقه بتحليل بيانات 28235 مشاركاً من مناطق جغرافية وعرقية متنوعة.



ووفق مجلة "نيورولوجي"، توصلت النتائج إلى أن ارتباط ضغط الدم والسكري بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية قد يكون أقل بشكل كبير في الأعمار الأكبر.



وقال هوارد: "لا تشير نتائجنا إلى أن علاج الضغط والسكري غير مهم في سن الشيخوخة. هذه العلاجات هامة جداً لصحة الشخص. لكن ربما من الحكمة أن يركز الأطباء على المخاطر الخاصة بعوامل مثل الرجفان الأذيني، والتدخين، وتضخم البطين الأيسر مع تقدم العمر".

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