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الإثنين، 03-10-2022 11:03 ص

رائحة الفم الكريهة مؤشر للإصابة بـ 3 أمراض

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الوكيل الإخباري-تسبّب رائحة الفم الكريهة الانزعاج والإحراج للشخص أمام الآخرين، ويمكن أن تكون مؤشرًا على وجود أمراض، الشيء السيئ في رائحة الفم الكريهة هو أن من يعاني منها عادة قد لا يلحظها بنفسه.

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ويمكن أن تشمل علامات رائحة الفم الكريهة طعمًا سيئا في الفم، وجفافا فيه، ونزيفا متكررا للثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بعد تناول طعام شديد الرائحة

 

السبب الشائع لظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض هو قلة نظافة الفم. ولا تقتصر النظافة الجيدة للفم على استخدام فرشاة الأسنان العادية فحسب، بل يُنصح باستخدام خيط تنظيف الأسنان وفرشاة لتنظيف ما بين هذه الأسنان، بالإضافة إلى منظف اللسان.

 

 

ومن الأمراض الشائعة التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة وفقا لموقع "دويتشه فيله":

 

جفاف الفم

 

ومن أسباب ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض جفاف الفم، وعدم كفاية إفراز اللعاب. فالأشخاص الذين يشربون قليلا من السوائل غالبًا ما يعانون من جفاف الفم، ويمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب، إلى منع تدفق اللعاب وجفاف الفم.


كذلك تعاني النساء من انخفاض إنتاج اللعاب أثناء فترة انقطاع الطمث بسبب الهرمونات. وإذا كان الفم جافا جدا، يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة أكبر.

 

ويساعد شرب السوائل بكميات كافية على الوقاية من جفاف الفم، وينصح بشرب 1.5 لتر من الماء أو الشاي غير المحلى يوميا.


كما يساعد مضغ العلكة أو مصّ حلوى خالية من السكر أيضًا على تحفيز إفراز اللعاب ومنع جفاف الفم.


التهاب اللثة

 

التهاب اللثة أحد أسباب رائحة الفم الكريهة. وللتأكد من أن التهاب اللثة لا يتطور إلى التهاب دواعم الأسنان، يجب على طبيب الأسنان إزالة الرواسب الضارة الموجودة على هذه الأسنان، التي تسمى "اللويحات"، وتنظيف جيوب اللثة بشكل مكثف.



أمراض المعدة والكبد


الأسباب الأخرى المحتملة قد تكون نادرة في ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض، وتتمثل في وجود أمراض في المعدة وأمراض الكبد والكلى وداء السكري.

 

لهذا، ينصح بزيارة طبيب الأسنان فورا عند ملاحظة رائحة كريهة للفم، وإذا لم يكن هناك سبب في منطقة الفم فيوصى بزيارة طبيب الأذن والأنف والحنجرة أو طبيب باطني.

 

الجزيرة

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