الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة : لقاحات كورونا آمنة على مرضى الربو

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 31-03-2021 03:19 م

رغم فوائده المذهلة... الزنجبيل خطر على بعض الأشخاص

1047841497_0_19_2000_1082_705x375_80_0_0_586e592f831de287c286ce81d74a3fd6


الوكيل الاخباري - أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن "تناول الزنجبيل بكميات سواء معتدلة أو كبيرة يمكن أن يكون ضارا للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة".

ذكر موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، أنه "على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للزنجبيل، تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بكميات سواء معتدلة أو كبيرة يمكن أن يكون ضارا للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، منها:

- البواسير:
يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والألم في البواسير، ولكن وفقًا لبعض الرؤى البحثية، يمكن أن يسبب الزنجبيل تهيجا وحكة وانتفاخا وعدم الراحة والألم للأشخاص الذين يعانون من البواسير، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث نزيف ويزيد الحالة سوءًا.

اضافة اعلان

- حصوات المرارة:
أظهرت دراسة أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من إفراز العصارة الصفراء ويسبب تكوين حصوات المرارة، وتلعب العصارة الصفراوية دورا مهما في هضم الدهون وامتصاصها، ولكن يمكن أن يحفز الاستهلاك المفرط للزنجبيل الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية وتسريع تكوين حصوات المرارة.


- اضطرابات الدم:
يحتوي الزنجبيل على ملح يسمى الساليسيلات يعمل كمسكن للألم، خاصة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام، كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفقها إلى الأعضاء، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من تجلط الدم أو يتعاطون أدوية التخثر، تجنب الزنجبيل لأنه ربما يتسبب في إصابتهم بنزيف الدم.


- الحمل:
ينصح الخبراء بتجنب تناول كميات كبيرة من الزنجبيل لأن المنشطات الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى تقلصات مبكرة، وربما تتسبب في الإجهاض أو الولادة المبكرة للطفل.


- الرضاعة الطبيعية:
تشير بعض المعتقدات إلى أن الإفراط في تناول الزنجبيل من قبل الأمهات المرضعات يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى المغص عند الأطفال، والذي يؤدي إلى البكاء الشديد دون سبب واضح، على عكس البكاء لتغيير الحفاض أو الجوع.


- النحافة:
يسهم الزنجبيل بفاعلية في حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى بكثير مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام، وينصح الخبراء بتجنب الأشخاص الذين يرغبون في زيادة أوزانهم لتناول الزنجبيل أو أولئك الذين يعانون من نقص الوزن بالفعل.


- التهاب المفاصل:
يساعد الكريم أو الجل الذي يحتوي على الزنجبيل إلى تفاقم الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ويعتبر الزنجبيل مسكنًا ممتازًا للآلام بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، ولكن في بعض منتجات الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم والتهاب المفاصل.


- عدم انتظام ضربات القلب:
يعد الزنجبيل عشب ممتاز للعديد من أمراض القلب، ولكن تناول كمية كبيرة منه، يمكن أن يسبب خفقان القلب، بخاصة إذا كان الشخص يتناول الزنجبيل مع أدوية القلب.


- الاكتئاب:
يستخدم مركب جينجيرول لعلاج العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى القلق أو الاكتئاب، أما التحفظات فتدور حول احتمال أن يؤثر مركب "جينجيرول"، في بعض الحالات، على إفراز هرمون السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تثبيت الحالات النفسية، مما يمكن أن يسفر عن تغير المزاج وبالتالي أعراض الاكتئاب.


- ارتجاع المريء:
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل ارتجاع المريء، يمكن أن تسبب جرعة زائدة من الزنجبيل (حوالي 4 غرامات) في يوم واحد ارتداد الحمض وتهيج بطانة المعدة وألم في الصدر وحرقة.


- الغدة الدرقية:
أفادت بعض الدراسات أن الزنجبيل يسبب آثارا جانبية مثل التهاب الغدة الدرقية، ويمكن للتأثيرات المضادة للأكسدة والمثبطة للزنجبيل على معدل الأيض أن تتلف الأغشية التي تحيط بهرمونات الغدة الدرقية في البصيلات وتطلق الهرمون في الدم، مما يؤدي إلى تورم أو التهاب الغدة الدرقية وإنتاجها المفرط.


- أمراض الكلى:
يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة، وينصح الخبراء بتجنب مرضى الكلى من الإفراط في تناول الزنجبيل لأنه يحتوي على مركب يسمى "الكرياتينين"، والذي تشير مستويات عالية منه في الدم إلى ضعف شديد في الكلى.

 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eating-junk-food

لإنقاص الوزن سريعا.. دراسة تنصح بفعل شيء واحد لمدة 5 أيام قبل بدء أي حمية

alergii

نصائح هامة للتغلب على أعراض حساسية الربيع

unnamed

3 نصائح للشعور بالفرح أثناء العمل

rjl_smt_nq_shr

الصمت مهم جداً.. إليك فوائده الصحية

tbl_articles_article_26116_6592efa602b-05f0-4df7-86c8-cb3cbcf4a48b

التحدث مع الذات ليس جنوناً بل أمر مفيد!.. وهذه الأسباب

423532b3-007a-4e2c-accd-75659f248ecd

ما هو رجيم الشعور الجيد Feelgood؟ جربوه

أخبار متعلقة
gel-douche-feminin-e1577369521946_275882_original

تحذير من الافراط باستخدام جل الاستحمام!

489195623

عادات شائعة أثناء تناول الطعام تضر بصحة الأسنان

ما_هو_الحليب_المبستر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 'مصل' الحليب بانتظام؟

tfkyr_s

5 طرق فعالة للتحكم في أفكارك السلبية حتى لا تدمر صحتك

1-1382827

5 طرق لنوم أفضل

image

أكثر 7 حالات قد تعرضك للإصابة بجلطات الدم