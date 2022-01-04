زبدة المانجو.. كنز من الفوائد لصحة البشرة والشعر

الوكيل الإخباري - تعد زبدة المانجو بمثابة سر صحة وجمال البشرة والشعر؛ نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وE والأحماض الدهنية الأساسية.





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أن زبدة المانجو تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا وتحميها من أضرار العوامل البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي؛ ما يتسبب في الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فضلا عن أنها لا تؤدي إلى انسداد المسام.

أن زبدة المانجو تحمي الشعر من الجفاف والتقصف وتحميه من أضرار المؤثرات البيئية وأجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، فضلا عن أنها تعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتحارب قشرة الرأس.

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