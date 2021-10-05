سلوكيات بسيطة تجنب الأشخاص القلق المناخي

الوكيل الإخباري - حذر العلماء من التغيرات المناخية المطردة، ومن درجات الحرارة العالية التي هي في صعود وارتفاع، ينذر بالخطر على كوكب الأرض نتيجة الاحتباس الحراري، حيث يشعر الملايين من الناس حول العالم بالقلق حيال هذا الأمر.



وفي دراسة استقصائية حديثة أُجريت على 10000 شاب عن تغير المناخ، حيث أكد ثلاثة أرباع المبحوثين أن مستقبل العالم كان مخيفًا، بينما قال أكثر من نصفهم إنهم يعتقدون أن البشرية محكوم عليها بالفناء.

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وفق وكالة "بي بي سي"، فيُطلق على مشاعر الخوف والغضب والإحباط المتولدة عن ذلك بـ"القلق المناخي"، وهو آخذ في الارتفاع.



وقال العلماء الذين أجروا الدراسة: "إن اتخاذ إجراءات في حياتهم ساعد على تخفيف قلقهم، وكان الكثيرون فخورين بالعمل العلمي الذي كانوا جزءً منه، لكن البعض تحدث أيضًا عن القيام بأشياء أبسط: كإعادة التدوير، وتناول نظام غذائي نباتي، وعزل منازلهم، والمشي المنتظم".



وأوضحت الدكتورة كارولين هيكمان رئيسة الفريق البحثي أن مشاعر القلق طبيعية، مُشيرة إلى أنها استجابة عاطفية وعقلية صحية للشعور بالقلق والرهبة واليأس والاكتئاب فيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية.



فيما كشفت الدكتورة نانا آما براون كلوتسي، العالمة التي ساهمت في تقرير كبير عن تغير المناخ هذا العام، أنها كانت تزرع شتلات المانجو من حين لآخر على جانب الطريق، هل ستنقذ العالم بمفردها؟ لكن الأمر جعلها تشعر بالتحسن قليلاً.

المصدر - سيدتي