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الثلاثاء، 06-09-2022 02:19 م

سمك السلمون صديق القلب.. تعرف على فوائده

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن سمك السلمون يعد صديقا للقلب؛ حيث إنه غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميجا 3).

تعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم المرتفع، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف المركز الألماني أنه بالاشتراك مع مضادات الأكسدة تعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميجا 3) أيضا على تحسين نشاط المخ وتحارب هرمونات التوتر.

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كما يعد سمك السلمون أيضا كنزا من المعادن والفيتامينات مثل الفوسفور والبوتاسيوم المهمين لصحة العظام، واليود المهم لصحة الغدة الدرقية، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب وفيتامين D المهم لصحة العظام والأسنان.

وبشكل عام، يُوصى بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا للاستفادة من فوائدها الصحية الجمّة.

 

العين الإخبارية 

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