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الخميس، 06-05-2021 01:14 م

طبيبة روسية: النوم الطويل علامة على وجود مرض

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الوكيل الاخباري - تعتقد طبيبة الأعصاب الروسية، يلينا تساريفا أن النوم الطويل يمكن أن يكون من أعراض حالة مرضية.

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وقالت الطبيبة لوكالة "سبوتنيك": "لا نتحدث عن المواقف التي يحاول فيها الشخص تعويض نقص النوم بسبب انتهاك النظام ويقضي أكثر من 8 ساعات في السرير، وهو ما يكفي عادة للتعافي، هناك قلق إذا كان الشخص يقضي أكثر بكثير من المعتاد في النوم كل يوم، ويرغب في النوم باستمرار. هذا يمكن أن يكون علامة لعدة أمراض.


وأضافت: "يمكن أن يكون هذا مرض فرط النوم أو الاكتئاب. في الحالة الأولى، هذا من الأمراض المرتبطة باضطرابات النوم التي تحتاج إلى العلاج. وفي الحالة الثانية، مع الاكتئاب، هناك حاجة متزايدة للنوم والبقاء في السرير وفقدان الاهتمام بالحياة الخارجية. بسبب التركيز على الداخل".


وفقا لها، يجب أن تؤخذ هذه الأمور على محمل الجد، فهي تتطلب مشورة الطبيب المختص.


وقالت تساريفا: "أوصي بالذهاب إلى الطبيب في هذه الحالة. كل من الاكتئاب وفرط النوم من الحالات الخطيرة للغاية التي لا يقدرها الكثيرون".

 

سبوتنيك

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